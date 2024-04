Laerte Menezes, que se hospedou em casa dos pais, Francinete e Laerte, baixou no Hotel Salines Taíba.

Visava rever o local onde festejou Bodas de Ouro, ensejando sua escolha para Anfitrião do Ano.

Foi recebido com muita efusão pelo pessoal da casa, a partir do gerente Carlos.

Para início de conversa, foi aberta uma Don Pérignon, que, por sinal, não faz parte do cardápio do restô do hotel.

Que se fez acompanhar de um caviar em torradinhas ou preenchendo colherinhas de chá.

E depois, ele mesmo pediu escargôs esplendidamente produzidos e um portuga tinto da melhor qualidade, servido em copo grande, embora, jamais gigante.

CINCO A ZERO

Thomaz Pompeu recebeu, para ver o jogo, Narcélio Miranda e sobrinho Emmanuel Arruda, Mauro Botelho e Zezinho Rebouças.

Mereciam pelo menos um gol, mas só se fosse do Tricolor.

EXPLORANDO DEUS

Foi uma Páscoa alta.

Pelo preço dos ovos.

HERANÇA

Meton César, Grande Benemérito, não foi o primeiro a fazer filho no comando do Náutico, Antônio Henrique.

Pois Ruy do Ceará ensejou Joaquim Guedes, por sinal, um dos mais longos.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 2 de abril: Roberta Nogueira, mulher do Etevaldo, que, se houver lista dos Fidalgos Jovens, tá dentro, na certa .... Heber Quinderé Júnior, do clã do Monsenhor .... Vera Holanda, nora da Miriam, sempre havida pela Liliana Fiúza como pontaponteio da geração .... Reginaldo Braga, ardoroso pelo Fortaleza.

BON MOT

"A CRÍTICA É O IMPOSTO QUE A INVEJA COBRA DO MÉRITO" Duque de Lévis