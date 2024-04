LÚCIO BRASILEIRO

Maio, mês nupcial, e assim procederá o infante Filipe Dummar Azevedo, filho de André e Luciana.

Que levará ao altar Sueleny, de Marta Helena e Carlo Jerosalem Caetano Barros.

Acontecerá no dia quatro, na Matriz do Cristo Rei, a igreja de minha juventude, de cuja congregação exerci as funções de tesoureiro.

Após a cerimônia, os casantes receberão os cumprimentos no Salão Cidade, do Casa Dunas de Gualberto.

O noivo, que entre outras vantagens é poliglota, vem a ser trineto do fundador de O POVO, Demócrito Rocha.

IMORTAL VIVE

O Pioneiro da Neurocirurgia no Ceará e no Nordeste.

Título do livro do dr Djacir Figueiredo que será lançado hoje, às sete, no auditório da Unimed, Vicente Alencar apresentando.

PERDA

Partiu Alan Neto.

Perfeito profissional, uma das mais luminosas vocações jornalísticas.

ÁGUAS CORREM PRO MEIRELES

Muito prestigiada, como por sinal não poderia deixar de ser, posse de Antônio Henrique Vasconcelos na presidência do Náutico.

Afinal, é filho do querido Meton, Grande Benemérito.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 4 de abril: Ana Maria Studart, de Helena (Cabral) Nogueira, cuja casa de Maranguape tantas vezes me recebeu, até mesmo pra dormir .... Lurdes Cunha, à altura da Obra-Prima que Deus criou .... Daniela Florêncio, mulher de um dos advogados proeminentes do leste .... Sabino Henrique, da Estalagem Dois Sertões, envolvendo Quixeramobim e Ipueiras .... Juliana Rocha, nascida Cavalcante Valente .... Vera Borges, viúva de um grande sujeito, Galba .... Paulo Ary, Jereissati de mãe .... Teresa Tavares.