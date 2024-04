As casas não mentem jamais

Foto: acervo pessoal Lurdes Gentil, o carteado mais selecionado da cidade

Casas do meu tempo e as destinações que ensejaram, sendo que, algumas delas, frequentei no começar.

Antônio e Dagmar Gentil, bem próxima da Reitoria Federal, que se prestou a decisões políticas, no final dos 40s e começo dos 50s.

Carlos Jereissati, na Tristão Gonçalves, onde ele recebeu os candidatos Juscelino e Jango.

Tomaz Pompeu de Souza Brasil, um dos mais novos presidentes da Confederação Nacional da Indústria, e único cearense, Santos Dumont com Tibúrcio Cavalcante.

Antônio e Maria Luíza, na Rua Pacajus, onde deram cria a treze, sendo seis últimos gêmeos.

Amélia Gentil, em praça cercana do Presidente Vargas, que eu, por sinal, inaugurei, a convite da joalheira mais conhecida.

Raimundo e Iracema Oliveira, hoje, Center Um, importante na minha vida, pois foi lá que o presidente do Ideal, Aurélio Mota, me fez pedir perdão a Deusimar Lins, ensejando minha volta ao clube mais fechado, após dois anos de sereno.

Waldemar e Dolores Alcântara, na Bezerra de Menezes, que marcou o canto de cisne de Armando Falcão, cujo lacerdismo o desacreditara junto aos companheiros do PSB.

Júlio Coelho, em frente ao Náutico, no Meireles.

Senador Fernandes Távora, onde VT e dona Luíza receberam Elizinha Moreira Sales, a mulher mais rica do Brasil, na Sena Madureira.

Maristher e Luciano Gentil, na Rui Barbosa com Deputado Moreira da Rocha, que tinha nos fundos um teatro, que anos depois virou Clube 80, da Aeronáutica.

Pedro Coelho, na Governador Sampaio, quase em cima da Praça de Pelotas.

José e Maria Macêdo, antes de se mudarem pra Tibúrcio Cavalcante, residiram por alguns anos na Rua José Lourenço, vizinho ao irmão Fernando.

Luiz Gentil, no Beco da Alegria, dando pra Tabajaras, onde a amiga maior, da época, Lurdes Gentil, me fez participar da maior roda de pife-pafe.

Mundinha e Francisco Sales Fernandes, na Dom Luiz, vizinha à de meus pais, onde receberam a Miss Brasil Terezinha Morango.

José Tomé de Saboya e dona Nadir, que virou entidade da Engenharia, na então Avenida João Pessoa.

Edgar e Clícia Sales, na Rua Carapinima com Treze de Maio, onde apresentaram à sociedade única filha mulher, Ana Maria, depois sediando o IBGE.