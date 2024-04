Jubileu na Austrália

Foto: acervo pessoal Com José Carlos Pontes, empresário humanitário e, como tal, gerador de empregos (by Evando)

Amigos nativos do Laerte Menezes torciam para que o jubileu deste ano repetisse a dose do passado.

Quando, no Salines da Taíba, ele promoveu balacobaco que raiou madrugada, em regozijo ao cinquentão.

Acontece que agora senhor em questão conta levar sua ânsia de receber com sabedoria e vontade para bem mais longe.

Festa haverá, no apagar das velas, porém, na Austrália, tão misteriosa quanto fascinante.

Pois vai coincidir com o casamento de sua enteada Micheline, que ali encontrou o amor de sua vida.

DANDO PRA RECORDAR

Alô da querida Norma do Ceará.

Que foi musa do Volare e que deu quatro bonitos filhos ao Ruy, prezadibilíssimo colega do Marista Cearense.

SÉTIMO

Quarta, estaremos todos compungidos rezando pelo confreiro Alan Neto.

Seis e meia da noite, Paróquia São Vicente de Paulo

POR CONSENSO

Coube a Lúcio Alcântara conduzir sessão que ungiu Luiz Moura.

Presidente da Academia Cearense de Médicos Escritores.

RONDA DOS NATAIS

Segundo Sociedade Cearense, cuja edição 2024 prestes a entrar no prelo da LCR, têm compromisso com seu calendário pessoal, hoje, Rita Cruz, operadora de viagens .... Nívia Franck, que matrimoniou Hermano .... Keiva Maia, mulher do Sidimar, um dos dois empresários amazonenses onguistas Sorriso Colgate.

BON MOT