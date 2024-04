Como será o futebol quando eu for presidente da Fifa

Novas Regras do Jogo by Paco: Eis meu programa mínimo para quando me for dado assumir a presidência da Fifa, em benefício do futebol em geral.

Fica extinta a decisão por pênaltis, se a prorrogação não decidir, sorteio no cara ou croa.

Acaba a expulsão de atleta, quem estiver em vias de, será imediatamente substituído, evitando desequilíbrio numeral entre os dois times litigantes.

Árbitro fica proibido de duplicar punição, se um zagueiro comete pênalti, não poderá, pela mesma falta, ser excluído da partida.

Fica abolido o Hino Nacional, restrito, de agora em diante, a jogos da Copa do Mundo.

Como era anteriormente, o dono da casa e o último campeão não serão sujeitos a participarem da eliminatória, estando automaticamente classificados, por motivo de ordem econômica.

Não mais haverá vistoria televisiva, que leva a torcida a guardar na garganta o grito da vitória.

PARCERIA

Quaderno de Poesia, que Luciano Maia lança ao cair da tarde de sete de maio, na Embaixada da Cachaça.

Apresentado por César Barreto, que tem, com o autor, várias músicas sobre poemas inseridas no livro.

PELA ORDEM

Sérgio Bezerra, filho de imortal de verdade, João Clímaco, telefona, confirmando seus dados pro Sociedade Cearense.

Aliás, ele foi o segundo Papo AU, quer dizer, Albergue Universitário, descoberto pelo empresário humanitário Zecarlos Pontes.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 9 de abril: Pedro Galvão, tocador da Gráfica LCR, que tem nos mimado com esplêndidas edições do Sociedade Cearense .... Victor Frota Pinto, esteio do anual Colóquio da Engenharia, tendo Degas Aqui de protagonista .... Manoela de Castro, nora do prof Josué e Branca .... Sérgio Liebmann, foi (ou ainda é) médico do Trânsito ..... Leandro Vasques, causídico que forma nos Amigos do Vinho e da Vida .... Valéria Quinderé, Vieira por pai, matrimoniou o Cândido .... Sérgio Fiúza Brasil, que vem a ser varão único da dra Vanda Tahim.

BON MOT

"NÃO QUERO IR PARA O CÉU: NENHUM DOS MEUS AMIGOS ESTÁ LÁ" Oscar Wilde, Coleção Oto de Sá Cavalcante