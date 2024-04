A simplicidade de vida

De Allan Percy: A vida não é complicada, nós é que somos, a vida é simples, e o simples é sempre conveniente.

Pascal nos aconselha a não sairmos do nosso quarto, se queremos ser felizes.

Ao mesmo tempo que o contato com o mundo oferece aprendizado de prazeres, também leva a desencontros e incompreensões.

Seja como for, no final, sempre saímos à rua, e lá as coisas não são tão fáceis.

Sempre ocorrem imprevistos que põem à prova nosso nervo e nossa capacidade de agir objetivamente, sem dificultar ainda mais as coisas.

Nossa tendência a criar obstáculos nos faz complicar tudo, e, entretanto, como lembra Oscar Wilde, a vida é muito mais singela do que imaginamos.

VIBRANDO

Vistosa participação do arquiteto João Paulo Spínola na mostra italiana Vivência Design Saloni Milano.

Enchendo de contentamento mãe Nildinha, viúva do saudoso Rodolfo.

A PROPÓSITO

Meu Minuto de O POVO-CBN perde a noção do tempo, quando utilizo para proclamar os caminhos certos.

Por exemplo, que adulto não deve beijar criança.

ATRAÇÃO IMPRESSA

Na Terça-feira em Prosa e Verso de ontem, no Palácio da Luz.

Margarida e Vicente Alencar apresentaram edição 435 do Correio Cearense, com Hino Nacional na última página.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 10 de abril: Edilma Ibiapina, que tem seu primeiro aniversário sem inesquecível Wilson, pós enlace que só a morte separou .... Sandra Rebouças, nora da saudosa Rosa Macambira .... José Guedes, artista de dupla vocação, quer dizer, pintor e galerista .... Cristiane Mesquita, nascida Lustosa .... Diana Pinho, sra Arialdo.

BON MOT

"A LOUCURA É VIZINHA DA MAIS CRUEL SENSATEZ" Clarice Lispector