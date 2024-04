Sabedorias de padre Rufo Pereira

De "Eu Lhes Trago Memória e Cura", do padre Rufo Pereira, no livro coordenado por Márcio Mendes.

De Jesus para Nicodemos: "Você tem vivido a sua vida de uma maneira apenas humana, agora tem que pedir a Deus que lhe enseje um novo nascimento, pela força do Espírito Santo.

Deus é tão grande, que quer nos dar um novo nascer todos os dias. Quer que vivamos cada dia como se fosse o primeiro e também, de certa forma, o último.

Todo dia deve ser único, deve ser perfeito. Se me perguntam se sou nascido de novo, respondo, apenas uma vez, não, muitas.

É isso que Deus quer de nós, que nos tornemos nascidos de novo, e essa foi a razão pela qual Jesus usou uma frase tão contundente: Você precisa nascer de novo, pela força do Espírito Santo."

SECRETA

José Romildo Alves vem de reforçar a Grande Loja Maçônica do Ceará.

Cujo hino, desde o final do ano passado, passou a ter letra e música.

ACORDES DA LARGADA

Musicalmente falando, Fernando Esteves abre gestão no Ideal.

Mediante show de Altemar Dutra, sábado.

BRAÇADAS

Na mais recente Gadelhada, revi o campeão de natação Cláudio Bastos, morador da Praça José de Alencar.

Quase vizinho ao Cine Toaçu, onde vi Ingrid Bergman em O Médico e o Monstro.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 11 de abril: Ana Cláudia Aguiar, matrimoniou Luiz Carlos, nominado de um dos maiores presidentes das Monsenhores .... Desembargador José Cláudio Carneiro, prazeroso cinemeiro do Pedra da Costa do Cumbuco .... Maria de Fátima Gonçalves .... Cláudio Martins, herdou cartório e nome de um cidadão ... Teresinha Ary, cujo marido Walder VT queria prefeito de Fortaleza .... João Majela .... Vitória Philomeno, mulher do Cláudio, titular e veterano da Unidos do Natal .... José Coelho Ferreira, crateuense do Superior Tribunal Militar .... Jamilla Holanda.

BON MOT

"IMPORTUNA COISA É A FELICIDADE ALHEIA QUANDO SOMOS VÍTIMA DE ALGUM INFORTÚNIO" Machado de Assis