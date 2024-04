LÚCIO BRASILEIRO

No livro sobre os Frota de Sobral, de autoria do padre José Gentil, delineei o parentesco de Ester Barbosa e Beatriz Philomeno.

Beatriz nasceu neta de Amélia Frota Alves de Carvalho, tendo irmã mais nova sido batizada de Ester.

Que matrimoniou Antônio Machado Coelho, de abastarda família de comerciantes do norte.

Cuja filha mais velha, Fernanda, se casou com Vicente de Castro, que pretendeu homenagear a mãe.

Batizando quarto filho com o nome de Ester, que, a propósito, unida ao alagoano Paulo Barbosa, cuja turma frequentei, quando morava em Fortaleza.

GAUDIOSOS

Amigos do Hélio Barbosa pagando as alvíssaras.

É que filho do lendário general Góis voltando a morar no torrão.

UNANIMIDADE

Vicente Alencar ungido presidente da Academia Cearense de Retórica, biênio 24-26.

Sob aplausos gerais, quer dizer, sem discrepâncias.

ALENCARINOS

Presidente a seguir do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, cearense Waldir Leôncio.

Já programa festiva homenagem ao primeiro, conterra José Colombo de Souza.

BICOS DE PENA

De compromisso, nesta sexta, com seu calendário pessoal, Caetana Alcântara .... Almoçando no Don Pepe, oftalmologista Edison Costa e Livramento, dos amigos cearenses da recifense Guadelupe Pessoa .... Aristides Souza Neto, com mulher, dois filhos e quatro netos, seguindo hoje para Miami.