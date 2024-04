Medo e resiliência

Allan Percy descobriu que o sofrimento é o meio pelo qual existimos, porque é o único responsável por termos consciência do que vivemos.

E prossegue: Quando deixamos de nos lamentar e seguimos nossos rumos, apesar das dificuldades, praticamos aquilo que se denomina resiliência.

O que caracteriza um indivíduo resiliente é seu afã de progredir e de lutar por seus objetivos, mesmo que em um ambiente hostil.

A psicóloga Emmy Werner, estudando o comportamento das crianças da miserável ilha havaiana de Kauai, descobriu que muitas delas tinham pais alcoólatras ou provinham de famílias marcadas por doenças mentais e desempregos.

Porém, enquanto dois terços desenvolviam personalidades destrutivas ou irresponsáveis, outro não sucumbia àquele ambiente tóxico, era capaz de realizar-se pessoal e profissionalmente.

Em vez de entregar-se à queixa, elas se empenhavam em construir o próprio futuro.

