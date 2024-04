Carinho e cheiro de talco

Foto: acervo pessoal CIRO Câmara, pupilo e afilhado

Do esplêndido apanhado evocativo de O POVO , face sentida partida do Alan Neto, pincelamos o de Ciro Câmara, cuja ligação com saudoso confreiro foi além do batente sadio e diário.

Hoje me peguei refletindo sobre o Alan Neto. Foram anos de convivência no estúdio da rádio, bancada da TV e redação do O POVO.

E, incrível, de tantas memórias, o que me veio à mente em primeiro lugar não diz respeito ao dia a dia da comunicação, eu lembro da gentileza dele.

Dezenas de vezes, presenciei pessoas sem recursos financeiros lhe pedirem algum para o remédio, cesta básica ou boleto, e saudoso colega jamais deixar de atender. Nunca!

Só rodava de táxi. Dava o dinheiro ao motorista e pedia para ele resolver o pedido durante o período do programa ou expediente no jornal. Quando entrava, cumprimentava todo mundo com carinho e cheirinho de talco. Era verdadeiro périplo de companheirismo e humildade todo santo dia. Beijava a minha cabeça e soltava "Cirinho, Cirinho", no que eu retribuía com um beijo na mão e um "Fala, Trem". E aí começava a resenha sobre o que ia para o papel ou ar na rádio e TV.

Por falar em rádio e TV, ele me chamava ao vivo de "CC", iniciais de Ciro Câmara. Por aqui, a gente pouco usa o termo, mas "cecê", no Sudeste, em especial, é gíria para mau cheiro. Certa vez, eu disse, "Alan, você me chama de CC e a audiência fica mandando mensagens dizendo que eu tenho suvaqueira". E ele: "Mas você é tão cheiroso, Cirinho". Até hoje eu abro um sorriso lembrando dessa inspirada e esperta resposta, bem ao estilo dele.

Ele sabia reconhecer bom jornalista; dava corda, vibrava e apelidava, tendo sido fundamental para projetar dezenas de colegas ao longo dos anos. Conheceu a minha atual esposa na Jangadeiro. Quando a via, pra cima e pra baixo, apurando matéria ao telefone, ele falava para o seu Wanderley, outro da velha guarda na TV da Antônio Sales: "Essa menina é jornalista". Aí, certo dia, ele a viu me aguardando na rádio, e soltou pra gente, sério: "Eu quero ser padrinho desse casamento!". Seis anos depois, lá estavam Alan e a amada Beth Davis na fila da cerimônia, abençoando a união.

Quando eu deixei o jornalismo esportivo, ele foi a primeira pessoa a quem comuniquei. Fechou a indefectível valise que sempre o acompanhava e me disse: "Cirinho, você pode tentar o quanto quiser, mas o jornalismo nunca vai sair de você." Foi a última de várias lições que me passou. Obrigado por tudo, Trem.

