LÚCIO BRASILEIRO

Foto: acervo pessoal Na altaneira Quarta Santa no Chez Marc, Bendito Sou, entre Emília Rosa, Maria Vital, Wilma Patrício, Ecilda Girão. (By Evando)

Na piscina do Castelo de Bolso, entre um mergulho e outro, a Lurdes Gentil me comunicou que o Zemartins me vetara no pife-pafe.

Semana entrante, bati na porta certa, procurei seu pai, salineiro Casimiro, e relatei atitude do filho mais velho.

Expliquei que eu não podia ficar de fora dessa roda de alto nível, que só de médicos tinha quatro

A matriarca, dona Francisquinha, sentada em uma rede na varanda, ouviu quando seu marido me garantiu que ficasse tranquilo, que ele iria intervir.

Prometeu e cumpriu, e, no dia seguinte, querida Lurdes já me comunicava a liberação.

Um primor

Desembargadora Gizela Nunes da Costa, protagonista-mor da noite de 23, no Ideal.

Com o lança de "Inventário dos Meus Afetos", por sinal que, título mais que sugestivo.

Tema

Erotismo da obra em prosa e verso de Regine Limaverde.

Enseja tese de Doutorado de Antônio Marques Pereira Filho, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Jeitinho

Rareante é nova cria do meu Laboratório.

Querendo insinuar bem mais fidalgamente que a pessoa anda esquecida.

Ronda dos natais

Segunda, 15 de abril: Venúsia Ribeiro, do Buquê Petrônio Andrade .... Verônica Barbazan, ex-cônsul de Espanha .... Paulo (Póia) Couto, cujo pai foi juiz .... Suzana Cabral .... Nancy Linhares, nora do Homem do Turismo Nacional .... João Airton Cabral Filho, nominado de veterano titular da Unidos do Natal.

Bon mot