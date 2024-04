Nova gestão no Ideal

Após desempenhos iniciais, já se faz mister realçar pontos positivos da gestão de Fernando Esteves.

Estamos falando, no caso, da ainda engatinhante atuação à frente da presidência do Ideal.

Segundo Luciene Beviláqua, correspondente desta coluna nas Monsenhores, onde acontece um final de semana sim, outro também.

Clube, a partir da decoração, está um brinco, sobressaindo-se vistosas obras de arte, que fazem paredes crescerem.

Sem esquecer o zelo dispensado ao banheiro feminino, onde as damas são recepcionadas por tapete de muito bom nível e chamativos jarros.

Todavia, sentiu falta de um espelho de elevada proporção, que possa ensejar ao mulherio visão dos pés à cabeça.

DEFERÊNCIA

Representando comandante-em-chefe de O POVO, Luciana Dummar, Cliff Villar baixou no Ari de Sá.

Mister repassar a Oto de Sá Cavalcante, emoldurada, entrevista do educador ao apanhado Legados, atração do jornal maior do Estado.

NA AGULHA

Sonata aos Ombros da Tarde, do imortal Batista de Lima.

Prontinho, para lança em julho.

DELINEADA

Dia, hora e local, posse de Vicente Alencar na presidência da Cearense de Retórica.

Segunda 22, 15h, Palácio da Luz.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 16 de abril: Bernadete Bezerra, ex-primeira-dama do Instituto Ceará e da Academia de Letras .... Evandro Leitão, ex-presidente do Ceará Sporting e atual da Assembleia Legislativa .... Solange Philomeno, matrimoniou neto nominado do grandioso Pedro .... Anício Auip .... Todos verbetes do Sociedade Cearense, cuja edição 24, prestes entrar no prelo da LCR.

BON MOT