Copa de 50: não era pra ter ganhado

Brasil chora até hoje perda da Copa de 50, porém, na verdade, não era nem pra ter ido às finais.

Pois, no último jogo da fase classificatória, a Iugoslávia jogava pelo empate, já que o Brasil vinha de um melancólico empate com a inexistente Suíça.

Acontece que o melhor jogador, Mitic, quebrou a cabeça, ao sair do túnel.

E os iugoslavos pediram para que a partida começasse 15 minutos depois da hora, ensejando time entrar em campo completo.

O capitão brasileiro, Augusto, concordou, mas a decisão cabia ao técnico e à CBD, que negaram.

Os visitantes começaram então com dez e, quando seu maior craque adentrou o gramado, de cabeça enfaixada, o Brasil já tinha marcado um gol.

MEDIDA CERTA

Onguista Sorriso Colgate das mais pontuais, Jeanine Teixeira ajunta meia garrafa de Chianti Ruffino.

Acertando no vinho e no tamanho.

CASA CHEIA

Pra 250, auditório da Assembleia lotou, face palestra do jornalista Augusto Nunes.

Atentos, presidentes das Academias de Retórica, Letras e Artes e dos Municípios, quer dizer, Vicente Alencar, Odimar de Lima e Assis (Tizim) Clementino.

RUBRICAS MAIORES

Pelo menos um documento assinado de todos os presidentes do Brasil, de Deodoro a Lula.

Consta no vultoso acervo de José Augusto Bezerra.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 22 de abril: Marlise Cordeiro, bi ex-primeira-dama lojista, Câmara e Federação .... Érika Castro, uma Markan, nora de Branca e Josué .... Ayrton Rocha, responsável, com inesquecível Tarcísio Tavares, por meu ingresso televisivo .... Salma Machado, viúva do saudoso Mozart .... Brícia Teixeira, casada com empresário automotivo .... Manoel Milfont, tal Paco, um dos primeiros baixantes no Cumbuco.

BON MOT