Quanto vale um sorriso?

É bom saber, antes de mais nada, que sorrir não custa nada, contudo, rende muito.

Que o sorriso enriquece aquele que o recebe, sem empobrecer aquele que o dá.

O sorriso dura apenas alguns momentos, porém, sua lembrança e o bem que causa entram pela eternidade.

O sorriso ilumina a felicidade do lar, é um auxiliar no trabalho e um sinal evidente de amizade.

O sorriso dá repouso ao cansado, dá coragem ao abatido, consola os tristes, é um antídoto da natureza contra todas as amarguras.

O sorriso não se pode emprestar, nem roubar, é algo que tem inestimável valor, no momento que se dá.

IN MEMORIAM

Tendo pertencido às duas, recém-partinte José Maria Chaves.

Homenageado pela Academia de Literatura e Jornalismo, segunda, e a Cearense de Médicos Escritores, terça.

CARNE & PEIXE

Mônica Arruda, cicerone-mor de Lúcia e Arthur Mello, que regressam domingo a Belém.

Assados, no Cabana Del Primo, bacalhau do Marquês da Varjota.

SEM FIRULAS

Um dos leitores mais atentos, por sinal, do ramo.

Enaltecendo "poder de síntese" desta coluna.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 3 de maio: Lúcio Carneiro, caçula da Turma do Líbano .... Goretti Melo, mulher do príncipe Luizinho .... Herbert Vieira, salineiro natalense .... Jackeline Barroso, nora do Edmundo .... Jurandir Picanço, filho nominado do principal fundador da Faculdade de Medicina .... Priscila Vasconcelos, cerimonialista .... Samuel Arruda, varão de Mônica Arruda .... Maria Macieira .... Mino Castelo Branco, que revi no Colóquio Macêdo, de Amarílio e Patrícia, em Paracuru .... Vanildo Marcelo.

BON MOT