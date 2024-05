LÚCIO BRASILEIRO

Dividimos nosso tempo e nosso espaço com pessoas muito diferentes de nós, e isso em si já é uma garantia de que alguns atos da gente não serão compreendidos.

As pessoas muito sensíveis acabam por agravar os atritos comuns do dia a dia, para a terapeuta Marina Rolandelli, esse problema tem origem na infância e se intensifica depois.

Quando criança, o hipersensível constrói um mundo de fantasias, porque percebe uma realidade que lhe provoca angústia e medo.

Na adolescência, sente-se incompreendido e sozinho, porque não encontra com quem compartilhar suas emoções.

Na maturidade, ele também sofre com relacionamentos amorosos e nunca está satisfeito com as demonstrações de afeto.

Mostra-se inseguro, monopolizador, carente e ciumento. (Tirado de Oscar Wilde Para Inquietos, de Allan Percy)

PARENTADA

Não chegou à metade dos 88 atingidos por ele.

Porém, prof Josué de Castro e Branca, só com a família, juntaram 24, no jantar festejativo no Ideal.

A PROPÓSITO

Esse papo que toda mulher deseja ser mãe não é tão verdadeiro.

A grande Rainha Vitória, da Inglaterra, por exemplo, detestava.

PERGAMINHO

Ex-governador Gonzaga Mota e escritor Batista de Lima receberão Medalha Paulo Maria Aragão.

Da Sociedade Cearense da Cidadania, sob Luciara Frota, 6 de 6, Câmara Municipal.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 11 de maio: Zuleide Menezes, filha do Magnificente Reitor Antônio Martins Filho .... Daniel Justa, um dos esteios da primorosa clínica tocada pelo pai, dr Valter .... Socorro Araruna, que tem piso no mimoso Wai-Wai com o qual Deda Studart dotou o Cumbuco .... Eugênio Pontes, de cujo casamento com Daniele Holanda fui padrinho .... Francisca Cavalcante .... Adilson Sousa .... Edileusa Silva.