O dedo de Deus

Foto: Júlio Caesar TASSO Jereissati, privê e pública

Sim, contei com Ele, para, a pedido de Moema Távora, organizar banquete de posse do seu irmão VT, que pela primeira vez assumia Governo do Estado, em janeiro de 1963, após ter exercido o superpoderoso Ministério da Viação e Obras Públicas, no Gabinete Parlamentarista de Tancredo Neves.

No Rancho Alegre, promover a escolha de Cláudia Meyer, irmã da Regina Marshall, como Glamour-Girl 1958.

Na gestão Jorge Parente, realizar, no Papicu, o Black Brahma, na presença do presidente nacional, com total apoio do vice, José Macêdo, ao invés de vinho ou champagne, foi servida cerveja, para alta roda a rigor.

Aniversário de Beatriz Philomeno, no bar do Ideal, projetado em branco, por Arialdo Pinho.

Jantar Jubileu de Studart & Cia, nas Monsenhores, ou Clube da Piscina.

Lançamento de livro de poemas de Cláudio Martins, presidente da Academia Cearense de Letras, na Torre do Iracema.

Trazida dos Embaixadores Africanos para o território, então madeireiro, de Manoel e Mana Holanda, na Maraponga.

Entrega da Medalha Albanisa Sarasate, criada por O POVO, ao Magnificente Reitor Antônio Martins Filho.

Velinhas para amiga Nicinha Pinheiro apagar, mediante gravata preta, em casa do genro Breno Leite, cercana da Praça Portugal.

Jantar para Ibrahim Sued na Boate Alabama de Francisco Pompeu, que, nessa noite, abriu champanha francesa.

Inauguração de O POVO na Aguanambi, quando dividi palco com José Rangel, ambos de smoking.

Trem ligando Fortaleza a Baturité, na noite que festejava aniversário da coluna.

Trazida dos Medalhas de Ouro das Olimpíadas de Moscou, que estavam fugindo do presidente Figueiredo, pois não queriam baixar em Brasília.

Jantar no Imperial Othon de Pedro Lazar, para que Virgílio Távora recebesse a Medalha Albanisa Sarasate das mãos de Demócrito Dummar, presente lacerdista doente Sandra Cavalcante, que veio especialmente de Brasília.

Apresentação do criador da Bossa Nova, João Gilberto, que pela primeira vez vinha ao Ceará.

Despedida (da vida) de Gerard Boris, sucessor do pai, Bertrand, do Consulado de França.

Homenagem a Hermenegildo e Nádia Sá Cavalcante, em minha cabana cumbucana, presentes futuros litigantes Tasso Jereissati e Adauto Bezerra.

Folhinha Dante Vieira festejado no Líbano, quando Lurdes Gentil teve sua noite de beleza maior.

Noite a Rigor, pelo natalício da primeira-dama Lídia Bezerra, na boate montada por Pedro Rossi e Sergei, em casa de Marcílio e Mariléa Browne, na Santos Dumont.

Duas reuniões com pessoal do Centro Industrial, ambas comandadas por Tasso Jereissati, jantar no Iracema e almoço em La Belle Aurore, no Cumbuco.