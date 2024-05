Foto: acervo pessoal Daniele Gomes, filha da Mônica Arruda, e Cláudia Rebouças, no lança livresco de Pedro Gurjão

Delegado Elzo Moreira, do Cumbuco, formou na cearentada dominante no cruzeiro do Costa Diadema.

Chegando, fui logo ao encontro das mensagens natalícias que Consuelo Dias Branco e Ivens Júnior tiveram a fidalguia de enviar.

Irmãos do Rancho Alegre, Zecarlos e Armando Pinheiro, recebidos no Cipó de Gadelha, nas brenhas caucaienses.

Dr. Sá Júnior aproveitou escala do navio em Barcelona para pelo menos um copo de vinho no meu restô favorito, La Carballeira, na zona do cais.

Desembargador Fernando Ximenes, um dos protagonistas do notável Inventário dos Meus Afetos, de sua colega Gizela Nunes da Costa, aliás, também sou.

Marcando a folhinha, Fernando Cirino, que, entre outras vantagens, foi presidentão da Federação das Indústrias.

DOIS OCEANOS

Infante Gabriel Adams deu sorte com suas madrinhas, Maria de Jesus Mayans, Mediterrâneo, e Andréa Aguiar, Atlântico.

Ambas generosas nas ocasiões.

VIÚVA

No Santander, onde depositam meus mangos, cruzo com Norma do Ceará, em companhia do filho nominado do pai, saudoso Ruy.

Aliás, foi uma das raras uniões fora do Volare, que tanto marcou Ideal no final dos 50s.

CAMPEÃO

Dia 23, Jubileu de Diamantes do Hospital Geral.

Que apresenta como recordista dr. Costa Eleutério, que deu vida a 15.000.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 17 de maio: Norma Guimarães, caçula do Lazar, construtor do pioneiro San Pedro Hotel, que tantas promoções me ensejou .... Fernanda Mattoso, que participou do grupo pioneiro do Beach Park .... Germano Albuquerque, verbete do Sociedade Cearense .... Talita França, nascida Cabral .... Regina Noronha, mulher do Gamaliel, radialista da Dragão, que pontificou no Rotary.

