Em recente voo de pássaro Lisboa-Fortaleza, TAP proveu sua executiva com ofertas seguintes.

Entrada, salada de atum, pickle de cebola Setúbal, antecedendo o prato principal.

A escolher, ossobuco de vitela regado ao molho Moscatel, pirê de cenoura e legumes de Primavera.

Opção, corvina com batatas e azeitonas ao molho de coentros ou então massa quatro queijos, cogumelos de queijo de cabra e molho de tomate.

A sobremesa apresentou pudim de leite de ovelha, nada de excepcional, porém, tudo muito bem feito.

AMIGO DOS PAIS

Em recente aterrissagem, foi o Marcus Medeiros quem me socorreu, na hora de pôr no carrinho.

Trata-se, no caso, de um dos três varões de Maurício e Lúcia, um dos exemplares casais do Volare.

OCASIÃO

Reabertura do Chez Marc, altaneiro do Icaraí, servirá também para o reaparecer da Quarta-feira Santa de Wilma Patrício.

Que permaneceu na moita durante maio findante.

ENSAIO

No Boteco do Ciço, mesa se programando para conferir nova loja do Fortaleza na Virgílio Távora.

Quais sejam, Narcélio Miranda, Lindemberg Napoleão, Eliezer Arruda (Liliu) e o presidente da Academia de Cinema, Régis Frota, com sua mulher Aurila.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 18 de maio: Ana Flávia Carvalho, varoa de Meton e saudosa Yolanda .... Manoela Crisóstomo, mulher do dr. Márcio, especialista em implante capilar .... Osler Machado, um dos varões de meus amigos Raimundo e Raimundinha, que vieram das primeiras horas .... Marina, nascida Bastos e matrimoniada Albuquerque, assim dispõe o Sociedade Cearense .... Francisco Cavalcante, cap lojista, a partir da 25 de Março .... Laura Filizolla, com marido das lides medicamentosas, tendo, inclusive, presidido a Fecomércio.

BON MOT