HISTÓRIAS HEROICAS

Foto: acervo pessoal Levado pelo colunista maior para o Maracanã

Aprovação, em alta distinção, para vestibular de Direito na nossa Salamanca da Praça de Pelotas, destacando o desempenho nas orais, que naquele tempo tinha, de Português e Latim.

Entrevista com Obdulio Varela, na modesta casa do subúrbio de Montevideo, o homem que tirou da boca do Brasil o primeiro Mundial, na estreia do Maracanã.

Procurar na solidão de um domingo, no Marista Cearense, o diretor do colégio, irmão Benjamim, para que abonasse minhas faltas, que impediam a conclusão colegial, no que fui, por sinal, atendido, tendo colado grau com os outros.

Conseguir do amigo governador Waldemar de Alcântara a instalação da energia do Cumbuco.

Ter sido único cearense e um dos três nordestinos convidados para conhecer a China, em promoção instalativa da Japan Airlines.

Ser apresentado no 410 da Barão de Studart a Carlos Lacerda pelo governador Virgílio Távora.

Entrevistar o Conde Chiquinho Matarazzo, o homem mais rico do Brasil, em voo Recife-São Paulo.

Briga que quase saía tabefe, no bar do Copacabana Palace, com João Saldanha, que na véspera estreara, e vencera, a seleção inglesa campeã do mundo.

Colocar o general Castelo Branco, que comandava o IV Exército, e sua mulher dona Argentina, na mesa do banquete de posse de VT.

Participar em Nova York do jantar em honra do grande empresário cearense de São Paulo, Luiz Eduardo Campello, escolhido O Homem do Ano nas Relações Brasil-Estados Unidos, em presença do Rei do Automóvel, Henry Ford.

Entrar no Maracanã em companhia do Papa do Colunismo Brasileiro, Zózimo Barrozo do Amaral.

Ser apresentado ao topless na Costa Mediterrânea.

Receber, na mesa de Wilma Patrício, no Ugarte, a Vice-Mundo Martha Rocha e suas duas polegadas a mais.

Junto com os colegas paulistanos Matos Pacheco e Tavares de Miranda, participar do voo Fortaleza-Porto Alegre, inaugurando o Super-G Constelation da Varig.

Me propor ao Eduardo Tapajós, que eu ainda não conhecia, para ser hóspede sem ônus do Glória, maior hotel do Brasil.

No Hotel Regina, solicitar a dona Albanisa Sarasate que patrocinasse meu ingresso em O POVO da primeira vez.

Utilizando conterra cratense Humberto Esmeraldo, ser recebido pelo ex-presidente Ernesto Geisel, que, mesmo gripado, desceu de Teresópolis, só para me atender.

Dançar com a cantora Eliana Pittman na pioneira TV Ceará.

Ter olho "curado" pelo maior oftalmologista brasileiro, Hilton Rocha, em casa de Helena e Chicão Jereissati, na Vila União.