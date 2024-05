LÚCIO BRASILEIRO

Ingerências do repórter, no transcorrer deste maio findante, no meu Minutíssimo em O POVO-CBN.

Entrando na igreja, o fiel só se ajoelha se houver luz acesa no altar, se não, vale apenas uma reverência.

Bolo e espumante preencherão a recepção de casamento, no caso dos pais não abonados.

Uma das coisas mais desagradáveis é resto de comida no prato.

Outra compensação dos deuses é que ninguém lhe pede aval do banco.

Noiva sem recurso, o pai dela não tem porque desconfiar que é por interesse, já que o baú é furado permanente.

NA VEZ

Na antecâmara do BS, reencontro com Zecarlos Pontes.

Que logo seria convocado pelo dr Jório, sequenciando meu atendimento pela dra Ana Carolina, que faz parte da Constelação Escossiana.

LÁ EM CIMA

Encontrei, pela TAP, o agora ministro Teodoro Silva Santos, que viajava com mulher Anamaysa.

Aproveitando o ensejo, peguei os dados do casal para a próxima edição do Sociedade Cearense.

PONTO DE PARTIDA

Paulo Sérgio peitado para abrir casa portuguesa em sociedade com paulistano de sucesso.

Que saiba, então, desde já, que o bacalhau tem que ser da Noruega.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 20 de maio: Empresária Maira Silva, filha da Tane Albuquerque .... Alexandre Holanda, produto maraponguense, quer dizer, de Mana e Manoel .... Joana Pontes Marques, caçula do Paulo Sérgio e Taís.