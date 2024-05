Lúcio Brasileiro

Terça, 28 de maio, no Palácio da Luz, sede da Academia Cearense de Letras.

Acontecerá Jubileu de Ouro da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil.

Presidida por Ana Vládia Mourão, que encetará alguns reconhecimentos da entidade.

Devendo serem citadas desembargadora Gizela Nunes da Costa e Nirvanda Medeiros.

Que receberão a Medalha Cândida Galeno, conhecida por Nenzinha, neta de Juvenal.

Na ocasião, ingressará no sodalício, Fernanda Cláudia, advogada.

ESTEVE PERTO

Lúcia Albuquerque receberá, 6 de junho, honraria da Sociedade Cearense de Cidadania.

Consistindo na Medalha Dom Helder Câmara, aquele que o mundo todo quis ver cardeal.

VIGIA DE CORAÇÃO

Na recente estada em Formentera uma das cinco ilhas baleares.

Passei noite inteira pastorando restô Es Moli de Sal, da cearense Maria de Jesus Yern e seu marido Johnny, que se recolheram mais cedo.

COLEGA

Entre os tantos cearenses no cruzeiro do Costa Diadema, estava Fernando Lima, com mulher Taís, filho Bruno e noiva Raíta Severiano.

Da Prisma Vídeo, empresa que Reginaldo Vasconcelos envolveu na gravação daquela biografia encetada pelo Beto Studart, com Lúcio Alcântara no nascedouro.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 21 de maio: Roberto Pessoa, prefeito de Maracanaú e sobrinho de meu pai em rádio, Zepessoa .... Sérgio Juaçaba, herdeiro do fabuloso pai, dr Haroldo .... Maia Júnior, que chegou a vice de Tasso ....Fábio Campos, jornalista.