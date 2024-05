Baixaram no Ideal, por conta do Luiz Mota, Poemas Reunidos e Assim é a Vida.

Entre tantos formantes de uma plêiade, por exemplo, da Indústria, Beto Studart, Waldyr Diogo, Cláudio Targino, Antunes Mota.

Tales Sá Cavalcante, presidente da Academia Cearense de Letras, João Soares e Fernanda Quinderé.

Firmo de Castro, Luiz Girão, Cláudio Philomeno, todos, tais Gonzaga, tendo formado na Câmara dos Deputados.

Desembargador José Ricardo Patrocínio, educador Oto de Sá Cavalcante (com Guida), Deusmar Queirós.

Pelo clã da Aurora, Jefferson Quesado, remido do TRT, e Arthur de Castro, e por falar em família, filha juíza Mirian e marido Randal Pompeu.

REVELAÇÃO

Titular nas lenhas do Fornetto, chef Daniel Braz lançou nova pizza na última semana.

Trata-se, no caso, da Pata Negra, considerado o melhor presunto do mundo, que me teve como cobaia.

ROTA DE DEUS

Na volta, primeiro que fiz foi procurar o padre Hermano, pároco de Mestre Antônio e outras pequenitas paróquias redondezinas da Caucaia.

Então, soube que estará viajando por um mês, só não me disseram pra onde, nem pra quê.

ALTURA RIBEIRINHA

No Cumbuco, a expectativa é que preço do metro quadrado vire cubo.

Após conclusão das obras do prefeito Vítor Valim.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 22 de maio: José Hissa, arquiteto de renomeada, e, às vezes, pintor, por sinal, primeiro quadro dele aposto em minha parede de mescla na Torre do Iracema, me foi trazido por um saudoso amigo co-folhinha, qual seja, Nelson Otoch .... Antônio Carlos Albuquerque, genro de Waldemar de Alcântara, que só não foi reitor, e cunhado do Lúcio, Brasileiro de mãe, que mereceu da coluna o refrão Ex-Quase-Tudo.