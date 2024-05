A derrota do Fortaleza foi inconstitucional, pois decisão por pênaltis não pode vingar.

Até mesmo porque só envolve parte dos jogadores, além de proporcionar ao goleiro uma supervalorização.

A vitória da Argentina, por exemplo, na última Copa, tornou-se absurda, apesar da excelência de seu futebol.

Não sendo fácil engolir que um Mundial possa ser decidido em alguns instantes.

O mais coerente seria a programação de uma terceira partida, que bem poderia dar Castelão, no sorteio ou cara ou coroa.

Deixa um dia chegar, para eu, como presidente da Fifa, acabar com esse absurdo das penalidades.

DE AÇO

O Fortaleza está, decididamente, de parabéns pelo envolvimento no belo jogo de São Januário.

Pois, na minguança de hoje, seis gols não é fácil.

TEM DONO

A ponte reformada sobre o Rio Barra Nova.

Só pode ter um nome, qual seja, Capitão Bosco, que a construiu.

JUSTIÇA ALTA

Ministro Teodoro Santos e desembargador Leonardo Carvalho se encontraram lá em cima.

Passageiros, com suas respectivas, do excelente voo da TAP Lisboa-Fortaleza.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 23 de maio: Edson Queiroz, chanceler da Universidade de Fortaleza, neto nominado do fundador ....Sarah Santos, caçula das varoas do clã de Jacarecanga, tocado pelos insuperáveis Chico e Beatriz Philomeno .... Sérgio Esteves, irmão do novo presidente do Ideal .... Rodrigo Guilhon, de cujos pais fui padrinho casamental.

BON MOT

"PERDOANDO DEMAIS A QUEM ERRA, COMETEMOS INJUSTIÇAS CONTRA QUEM NÃO ERRA." (B. Castiglione)