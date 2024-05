Foto: acervo pessoal Educador Oto de Sá Cavalcante, na homenagem do Canal 8 a seu consogro, desembargador Abelardo Benevides

Marcando a folhinha na data, Norma Rangel, Pessoa da Pedra Branca, viúva do inesquecível Reginaldo.

Foram os dois que me deram as boas-vindas, quando baixei no Cumbuco, onde já professavam casa ribeirinha.

Com um jantar, cuja música tema nunca esqueci, pois tirada do filme maior, Casablanca.

Trata-se de Tango de la Rosa, interpretada pela cantante sul-americana Corina Mura, com sua guitarra.

O DJ da noitada foi o varão Alexandre, então com oito anos.

Que, por sinal, veio a ser, tempos depois, meu sobrinho-afim, matrimoniando, infelizmente, não definitivamente, Carla Siqueira, filha de Norma e Paulo Siqueira.

SINE DIE

Adiada reabertura do Chez Marc do Icaraí altaneiro.

Pois o casal, que recentemente passou alguns dias na Bélgica, repete agora.

AO MÉRITO

Hoje, final da tarde, no Comando Geral da Polícia Militar, receberá a medalha José Martiniano de Alencar.

Marcelo Feitosa Freitas Mourão, genro do Estênio Campelo.

ELITE

Edilmo Cunha reaparece hoje na orla.

Como se trata da Obra-Prima da Criação, tem sempre com ele o melhor do melhor.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 24 de maio: Grace Sidou, uma das varoas da dra. Vanda Tahim, frequentadora semanal do Ugarte, que abria aos sábados .... Dão Cabral, da turma praiana do pé da duna .... Auxiliadora Carvalho, de quem sou compadre no mínimo quatro vezes .... Ademar Bezerra Júnior .... Regina Diógenes, do restô nominado cercano da Portugal.

BON MOT