TJ comemora 150 anos

Sesquicentenário: A este repórter, junto com outros colegas, foi dada participação nos 150 anos do nosso Tribunal de Justiça.

Assim, fui instado a comparecer, muito proximamente, ao gabinete do desembargador Abelardo Benevides.

Mercê receber uma medalha referente aos festejos da instituição.

Aliás, última vez que estive com atual presidente do Judiciário foi no Almoço Amizade Aguiar Ancoradouro.

Onde, por sinal, magistrado em questão ocupou a cabeceira leste, confrontando com anfitrião Cláudio Aguiar, que sempre fica ao oeste.

E muito me sensibilizou, proclamando bela ausência de meu pai e seu amigo, Natalício Barros.

SOBRINHA

Sebastião Arraes se deslocando para São Paulo.

Motivado por jubileu familiar.

IRMÃO CIVIL

Estou relendo o livro de Jorge Xafy Ary, pelo Mário Prata.

Do qual sou protagonista de página inteira.

CAMINHO ABERTO

Capitão Bosco e filha Germana dando apoio total à Bom

de Bola.

Primera entidade criada no Cumbuco para dar cobertura, inclusive esportiva, aos jovens.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 27 de maio: Educador Oto de Sá Cavalcante, tocador-mor do Ari de Sá, batizado em nome do pai .... Rosângela Marques, uma das quatro noras da matriarca Vicência Meireles .... Deusmar Queirós, Rei Brasileiro das Farmácias .... Fernando Ramalho, partícipe, com irmão, do comando do crescente São Luiz.