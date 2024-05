Prefeitura de Caucaia cumpriu o seu papel dando mais ênfase iluminatória à Avenida dos Coqueiros.

Que corresponde ao Clube da Polícia Federal, instalado aos pés das dunas.

Cabendo agora à direção da ordeira entidade sócio-esportiva completar a obra.

Quero me referir à ala leste, que continua mal-ajambrada, servindo de exemplo maior o campo de futebol, que nunca viu uma bola.

É preciso gramar o terreno, para não dar a ideia de descuido, de coisa inacabada.

Aliás, as férias estão chegando, sendo excelente oportunidade da quadra funcionar como um todo.

TAL & QUAL

Hoje, centenário de um grande sujeito, Jeová Costa Lima, que foi também um limpíssimo homem público.

Por sinal, o filho, João de Deus, é um completo exemplo de quem herdou toda a excelência do pai.

CIVIL

Encontro leitora Aureni Aragão, que foi uma das madrinhas.

Estou falando da união de Esther Weyne e Boghos Boyadjian, no Cartório Mucuripe.

CONSORTE

Pessoal do Fornetto teve o prazer, quinta, de abraçar nataliciante Salvatore Ferrisi, marido da Dalva, proprietária.

Que ganhou de mim apelido de Conselheiro Lafayette, por haver trabalhado na tradicional galeria parisiense.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 25 de maio: Rebecca Albuquerque, que foi reitoriza .... Patrícia Botelho, desembargatriz .... Jorge Parente, a quem devo Cidadania da Barão de Studart Industrial, entregue pelo inesquecível Luiz Esteves .... Suzana Pinheiro, mulher do aurorense porta-voz ideal do Tasso .... Arthur Costa Lima, da melhor margem do Rio Jaguaribe, e, por mãe, Arruda de São Paulo.

BON MOT

"A MOCIDADE TEM A VIDA; NÃO PRECISA DE ARTE PARA NADA." (Autor desconhecido)