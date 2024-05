O último vôo para Formentera

Peguei o último noturno da operadora Balear para mediterranear rumo Formentera.

Como não avisei, encontrei o restô de meus amigos já fechado e sem viv'alma, nem mesmo os garçons.

Decidi não regressar e assumi a casa na escuridão, sem sequer um papo para trocar.

E assim pude testar meus nervos, pois o Es Moli de Sal não tem vizinhos à vista.

Enfrentei galhardamente a solidão, onde só se ouvia, e mesmo assim, distante, as ondas da praia fronteira de Illetas.

Só na manhã seguinte, o Johnny, marido da Maria de Jesus, apareceu pra me resgatar e pôr num barco matutino de volta a Ibiza.

BOAS-VINDAS

Tal previsto, Edilmaria aconteceu no Fornetto, presentes Givaldo Sisnando, Magno Câmara, Marcus Lage.

E a mesa contando, por momentos, com representante do Cumbuco pioneiro, Manoel Milfont.

LIÇÃO

Graças a Deus, o técnico do Fortaleza, que atende por Vojvoda, parece que aprendeu.

Não se segura um a zero no começo do jogo, tanto que meteu quatro no primeiro tempo.

MESMO SEM FARDA

Já mandei passar a roupa do domingo para assumir garbosamente a portaria do anual Anuário de O POVO.

Como nos tempos do Demócrito e os primeiros da Luciana.

BICOS DE PENA

Paulo Aragão, vitimado por topada em Miami, recebeu os cumprimentadores da nataliciante Odete de perna na tipoia .... Chiquinho Aragão, em milongas familiares, na capital paulista .... Marcando a folhinha, Edison Liberato, marido da Elenir Sales, que esqueceu as tapiocas guaramiranguenses dos tempos que eu morava em Fortaleza.