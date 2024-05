Uma rotina diferente com direito à medalha

Hoje, quarta, 29 de maio, a programação do repórter será deveras diferente, senão, vejamos.

Pois estarei me deslocando do Cumbuco de todo dia para baixar no Palácio Judiciário, ao leste.

Especialmente para receber Medalha Sesquicentenário das mãos do preclaro desembargador Abelardo Benevides.

Uma das sete que o ministro Luiz Barroso, do Supremo, passou ao presidente do TJC.

Tendo Sua Excelência optado por reverenciar a imprensa aborígene.

Para meu gáudio, fui um dos escolhidos, já tendo lugar reservado para a honraria em minha oficina central da Santos Dumont com Dom Manuel.

HERANÇA

Não apenas o Capitão Bosco está dando toda cobertura à Bom de Bola, primeira entidade a se preocupar pra valer com a juventude da orla.

Sua filha Germana também.

HORA DE PROFESSOR

Dr Jório da Escóssia Júnior já de aula pronta para pronunciar em Las Vegas.

Para onde viaja com Graça, nas periódicas visitas à filha Gabriela em São Paulo.

MORTO-VIVO

Ivone Citó festejou natalício se valendo, na ocasião, ela e os amigos, pra recordar Guilherme.

Que, por sinal, foi titular da minha lista dos Leves.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 29 de maio: Elnina (Nina) Alencar Pinto, única varoa do Eduardo Campos .... Fátima Cruz, até bem pouco, primeira-dama do Náutico .... Arialdo Pinho, filho nominado de quem tanto colaborou com a mudança da paisagem .... Helena Corrêa, cujo marido foi comodoro do Iate .... Virgílio Bezerra, tradutor de moedas .... Ana Paula Braga, nascida Jereissati.

BON MOT

"TODA MULHER LEVA UM SORRISO NO ROSTO E MIL SEGREDOS

NO CORAÇÃO" Clarice Lispector