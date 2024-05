Centenário do hotel El Minzah

Estou juntando meus caraminguados no banco visando atravessar o Arco-Íris.

Trata-se, no caso, de comparecer ao centenário do El Minzah, em Tânger, hotel construído pelo John Stuart, que acontecerá em 2030.

E o décor do fabuloso hotel baseou o Rick's Café de Casablanca, combinando arquitetura marroquina com o conforto de um clube inglês.

Entre seus clientes mais famosos, citam-se o premier Winston Churchill e Bárbara Hutton.

Fica localizado no Estreito de Gibraltar, onde a Europa e a África quase se tocam.

Espero que meu irmão civil maior compareça e pense em mim, pois quando marcamos em Ville-Franche, faltou, por motivo deveras superior.

FILHO GRATO

Estênio Campelo estará no Ceará a 22 de agosto, por biográfica motivação.

Qual seja, o lançamento do livro de sua vida, que seis dias depois terá também vez no torrão natal Crateús.

BOAS MÃOS

Para elaborar sua primeira pizza de pudim, chef Daniel Braz se valeu da base de Ana Paula.

Que, filha da Zulmira do Varandas, toca a melhor confeitaria da orla.

SABENDO FAZER

Até que enfim, caí nas patas do excelente Carneiro do Ordones.

Que casei com meia garrafa do meu favorito Ruffino Chianti.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 30 de maio: Maria Tereza Pontes, que me fez a primeira gozação, quando, estreando como colunista, me aproximei da Lurdes, ainda não O'Grady, e indaguei: Quer ter a honra de posar pra Gazeta? .... Wilma Nobre, mulher do advogado Irapuan, meu colega nos Associados, e que era o formador das rodas de desembargadores no Ugarte, quando abria toda semana.

BON MOT