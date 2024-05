Lúcio Brasileiro

Nunca peguei a corda da recepção dos hotéis, quando querem me pôr em quarto dotado de bela visão.

É que põem na conta que um jornalista de meu potencial de seriedade e intenções não tem como pagar.

A não ser que pertença a um amigo, tal saudoso cavalheiro Chico Philomeno.

Que me dava a franquia de estipular a própria diária, afetando o bolso apenas de raspão.

Essa revelação é pura verdade, pois meu compadre jamais interferiu, me deixando inteiramente à vontade.

Daí, o meu sentimento em relação ao prédio agora no chão não poder ser outro, a não ser saudade e gratidão.

FINO TRATO

Assessor do gabinete do dr Abelardo Benevides, Ilo Santiago, me pôs na trilha certa.

Para receber a Medalha Sesquicentenário do desembargador, que trajava e se portava a fim dos Dez Mais.

LUA PARCIAL

Boghos Boyadjian e Esther Weyne, agora marido e mulher.

Pois bem, viajaram, após sair do cartório, dividindo uma semana entre Lisboa e Madri.

NA BS

Quarta, dentrificamente falando, foi dia de frequentar a dra Ana Carolina.

Que pertence à Constelação Escossiana.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 31 de maio: Jaime Pinheiro, banqueiro aqui nascido que se afirmou em São Paulo .... Carlos Augusto Moraes, primo do Célio, que foi um dos queridos partintes do ano passado .... Stella Rodrigues, a eterna simpatia .... Gustavo Beuttenmuller, que foi vizinho do Tonzito no Banana .... Fernanda Jensen, que sucedeu os Boris no Consulado da França .... Neto Viana, matrimoniado de Miyuki Fujita.