clique para exibir bio do colunista Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo. Lúcio Brasileiro comportamento

Um único 'ao vivo'

Falo do Botafogo jogando. A partida foi no seu antigo campo, no subúrbio de Marechal Hermes