Instantinas do jovem aurorense que veio de caminhão

Foto: acervo pessoal J. Dummar, patrão radiofônico

.

Primeira ida ao Rio, usando uma passagem GC da Varig, que significava Grátis Condicional, não podia fazer a reserva e, se lotasse no meio do caminho, sobrava fácil, não tendo a companhia nenhuma obrigação com o passageiro usufruinte da cortesia, que não era bem assim.

Recebido pela Gazeta de Notícias, na Senador Pompeu, resultando um novo colunista na praça.

Convite do Cláudio Figueiredo para uma semana no Iracema Plaza, que eu nem sabia que existia, e que depois, com necessário apoio de Chico Philomeno, durou um quarto de século.

Primeiro banquete a que compareceu, vindo no pé-dois de sua casa, da Dom Luís até ao Náutico, homenagem à Miss Brasil Emília Corrêa Lima, que o Júlio Coelho me ensejou, pagando ingresso de quinze cruzeiros.

Numa tarde de Réveillon, ouvindo do Manoel Porto, presidente do Ideal: Aqui você manda, não precisa de convite.

Hóspede de José Macêdo no Canhotinho, primeiro e último a dormir na casa do antigo proprietário, Eugênio Amaral, avô de Márcio e Eugênio Porto.

Atravessar o Canal da Mancha num barco, entre Davos e Calais, antes do advento do túnel ligando França e Inglaterra.

Conhecer Estocolmo com bilhete cedido pelo Fernando Macêdo, no local onde o Brasil começou a ganhar sua primeira Copa.

Nazareno Albuquerque comunicando que João Dummar havia aceito sua sugestão de me inserir no cast de O POVO-CBN.

Duas viagens à Polinésia Francesa, baseado na informação dos saudosos amigos Eugênio Carlos e Mady Benzecry, a mulher mais linda da Amazônia.

Na festa de Miss Elegante Bangu, ser colocado no meu lugar à mesa pela pró-cearense Ivone Lopes, cujos ascendentes vieram da terra do Edson Queiroz, Cascavel, depois embaixatriz da Ordem do Mérito.

Três vezes, num dia só, com a Miss Brasil 1957, Terezinha Morango, almoço com os vizinhos de meu pai na Dom Luís, Francisco e Mundinha Sales, champanhota com o pretendente José Alcy Siqueira, que nem móveis tinha, na Maria Tomásia, jantar dançante pelo aniversário do Edmilson Pinheiro, no Rancho Alegre.

Primeiro carro, um Dauphine vermelho, adquirido no Carlito Cruz, que esposou a única irmã do Zemacêdo, obtido com a solicitude do Xara Barroso.

Última viagem no carro-dormitório do trem da RVC, com destino a Juazeiro, com parada na Aurora natal, tendo de companhias Arialdo Pinho, Lustosa da Costa, Tarcísio Tavares e respectivas.

Hóspede, na Meruoca, de dona Maria Monte, no dia em que genro recebeu a Cidadania da Princesa, galhardia trabalhada por um grande admirador do dr Parsifal, Luís Frota.