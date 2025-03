Análise: o estrategista Mao Tsé-Tung

Foto: AFP O secretário de Estado dos EUA, Henry Kissinger (d), encontra-se com o presidente chinês Mao Tsé-Tung (E), 24 de novembro de 1973 em Pequim

.

Coluna usa o espaço que lhe é devido no topo, para transcrever a primeira parte do artigo do presidente da Cearense de Letras, Tales Sá Cavalcante, que O POVO publicou em sua página de Opinião:

No livro "Sobre a China", Henry Kissinger elogia Mao Tsé-Tung por ter ordenado seu exército a se manter "comedido e probo", em antiga guerra da China contra a Índia.

A vitória sobre posições indianas gerou nova fronteira, Mao determinou a volta do limite anterior e a devolução dos armamentos pesados retidos, a China usou a força não para conquistar territórios.

Senão "para obrigar a Índia voltar à mesa de negociações, a China de hoje faria o mesmo? E Putin? E Trump? A mídia nos diz que este deseja tomar a Groenlândia, o Canadá e capturar Gaza.

E, sem garantir proteção aos ataques russos, exigiu da Ucrânia US$ 500 bilhões em terras com minerais raros e 50% da renda gerada pela exploração desses recursos.

Foto: acervo pessoal Edson Silva e José Pires, meus companheiros de carneireta no Ordones

PONTISTAS

Sérgio Ponte conduz sua patota logo mais para o Cumbuco, onde serão homenageados com um almoço pelo outro Sérgio, o Paulo.

Por sinal, o mais recente torcedor do Fortaleza e ouvinte de O POVO-CBN.

DE VOLTA

Paulo e Odete Aragão reabriram Albergue Universitário.

Com protagonistas useiros e vezeiros, Sérgio e Lúcia Liebmann, Firmo e Heloísa de Castro, Ivone Citó.

FIEL

Na espera do Escóssia, Francisco Inácio.

Que logo confessou à atendente ser meu leitor-admirador já faz tempão.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 7 de março: Francisco José Linhares, verbete do Sociedade Cearense com casa em Guaramiranga .... Tatiana Rocha, nora do ministro César Ásfor .... Fábio Fleury Campos, que matrimoniou neta de Cybele Pontes.

BON MOT

"A VITÓRIA TEM MIL PAIS, MAS A DERROTA É ÓRFÃ" John Kennedy