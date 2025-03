O amor em Che Guevara

Foto: MARCELO MANERA / AFP Fotos do apartamento onde nasceu Ernesto 'Che' Guevara

De Che Guevara, médico argentino-cubano: É preciso ser duro, mas sem jamais perder a ternura.

Por mais rosas que os poderosos matem, nunca conseguirão deter a primavera.

A argila fundamental da nossa obra é a juventude, nela depositamos todas as nossas esperanças e a preparamos para receber ideias fundamentais na moldagem do futuro.

Não quero nunca renunciar à liberdade deliciosa de minha liberdade .... Derrota após derrota, até a vitória final.

Sonhes e serás livre de espírito .... Lute e então ficarás livre na vida.

Devo dizer, correndo o risco de parecer ridículo, que o verdadeiro revolucionário é simplesmente movido por sentimento de amor.

Foto: acervo pessoal Com Arlen, Sérgio e Jocélio. (By Evando)

MAL PARA O BEM

Pandora, um dos três da Armenuhí Boyadjian, fugiu, quase pondo a dona louca.

Porém, depois de encontrá-la, ganhou do Paulo Sérgio quatro cachorrinhos.

IDAS & VINDAS

Adorável Guadelupe Pessoa que certamente anda encantando em Recife, prevista para baixar aqui em maio.

Duas semanas cariocas para Marluce e Rubenilson Bandeira, frequentadores do Ugarte.

OFF SIDE

Não foi por falta de vontade, porém, impedido de deixar o Cumbuco.

Não pude abraçar dr Weiber Xavier e a primeira-dama da Academia de Cinema, Aurila Frota.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 15 de março: Deda Studart, que nos legou mimoso Wai-Wai, limite do oeste do Cumbuco .... Assis Antero, que forma na Unidos do Natal e Associação Sem Vida Alheia .... Augusto Vieira Trévia .... Luiz Fiúza, arquiteto entre tantos irmãos .... Marcos Peixoto, tocador da única feijoada caririense .... Fernando Férrer, advogado.

BON MOT