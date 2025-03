Muchas gracias!

Foto: acervo pessoal LUSTOSA da Costa com VT

Ao Tancredo Carvalho, por haver me posto na Jangadeiro, da qual primeiro diretor.

Ao bom português Armando Martins, por ter me proporcionado hospedagem num hotel cinco estrelas, na Copa do Mundo da Espanha.

Ao Manuelito Eduardo, pelo relógio.

À Nadir Papi Saboya, com quem contracenei em A Ratoeira, por ter me dado aulas de dicção.

Ao José Maria Vidal, irmão da Yolanda Queiroz, por ter me hospedado em seu apartamento, na primeira ida ao Rio de Janeiro.

Ao Domenico, pelas duas casacas, que vem a ser, realmente, trajo a rigor, quer dizer, gravata preta.

Ao grande amigo Domingos Eirado, há anos partinte, por haver me escalado no júri que apontou a Miss Elegante Bangu, no Amazonas.

Ao José Pontes de Oliveira, maior gerente de banco que a rede local já teve, pelas vezes em que facilitou tramitação de meus cheques descacifados.

Ao César Wagner Studart Montenegro, por ter me indicado para vice-relações-públicas de J. Macêdo.

Ao Ivens Dias Branco Júnior, por minha terceira viagem no Expresso do Oriente.

Ao jornalista Elísio Serra, por ter me programado para saudar grandiosíssimo Nilton Santos, num clube da zona leste.

Ao Fernando Mota, contempor do Cearense, há anos morando no Rio, por me ensejar conhecer o Teatro Municipal.

Ao governador Parsifal Barroso, pelo primeiro emprego, secretário da Comissão Dinamizadora do Porto do Mucuripe.

Ao Edson Queiroz, por pensar em mim pra coluna-mor de seu jornal, porém, Albanisa Sarasate não me deixou sair.

Ao Adalberto Mota, do ramo de serraria, por haver assinado Livro de Ouro da campanha do Lustosa para deputado federal, que Augusto Borges e eu levamos pra ele.

A Lurdes Gentil, Leônia Lins e Sâmia Pinheiro, por terem posto abaixo a porta do meu quarto no Iracema Plaza, no dia da partida de minha mãe.

Ao Carlito Cruz, que matrimoniou única irmã dos irmãos Macêdo, por ter me vendido um Dauphine a perder de vista.

Ao João Soares, por haver me convidado para técnico do Fortaleza, não sei se com o conhecimento ou não do pai presidente.

Ao Antônio Bandeira, que nunca presenteava com quadros, pelo que ocupa hoje a parede defronte ao catre onde durmo.

Ao Capitão Bosco Dias, por ter me traçado o caminho do Cumbuco.

Ao Feliciano Filho, por ter ganho minha causa, justíssima, contra o Bradesco.

Ao Carlos Jereissati, pai do Tasso, por ter me abraçado no dia em que tive minha entrada no Ideal liberada.