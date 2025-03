Foto: acervo pessoal Sérgio Liebmann e anfitriã albergueana Odete Aragão

A paz de espírito consiste em não fazer nada errado, os que não praticam autocontrole vivem perturbados.

Considero os foragidos que se entregam voluntariamente, depois de anos em fuga.

Porque a culpa e o estresse da vida fugitiva acabam se tornando piores do que a perspectiva da perda da liberdade.

Essa é a mesma razão pela qual, quando criança, você pode ter confessado uma mentira para seus pais, que de nada desconfiaram.

É a razão pela qual uma pessoa pode admitir, de livre e espontânea vontade, uma infidelidade devastadora.

Olhe para a vida da maioria das pessoas que rejeitam a ética e a disciplina e para o caos e o sofrimento que tantas vezes se seguem.

AGULHAS PARTEM

Acupunturista Herbert Ran-Inch voltou a morar no torrão São Paulo.

Fui o mais fiel de seus adeptos.

BOSSA NOVA

No colóquio do AAAA para prefeito Evandro Leitão, revi Tibúrcio Frota.

Que herdou nome do pai, que era presidente do Country quando eu trouxe João Gilberto pela primeira vez ao Ceará.

PELO FIO

A regra das ligações telefônicas estipula o seguinte, quem deve desligar primeiro é quem chamou.

A não ser que quem recebe haja chamado antes e deixado recado.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 17 de março: Nayra Rolim, até recentemente, primeira-dama da Câmara Municipal .... Chico Esteves, que pertenceu aos Dez Mais .... Karla Vieira, que matrimoniou no clã do banqueiro do União .... José Maria Lima, construtor .... Patrícia Dias .... Denis Bezerra.

BON MOT