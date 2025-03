Saudades fincadas no fundo d'alma

Foto: acervo pessoal COM Zenon Barreto, Sandra Gentil, jurada de televisão

Racha da quadra baixa do Ideal, tendo como craque maior Luiz Sérgio Vieira.

Turma Tetéu comandada pelo José Eduardo Barreira, varava a madrugada no muro superior da quadra de tênis do clube fechada.

Caminhão do Adrísio, que partia do Líbano Velho e escalava nas Monsenhores, para apanhar os que eram sócios, rumo ao Maguari.

Programa Eles Fazem a Cidade, da McCan Erickson, aqui representada por Ayrton Rocha e Tarcísio Tavares, que se prestou à minha estreia na televisão.

Fazenda Canhotinho, onde comandei os oitentanos do cap José, aliás, fui único dos seus amigos a pernoitar na casa colonial do proprietário Eugênio Porto do Amaral, a quem Macêdo comprou.

Gabinete de Olavo Araújo, dono da Gazeta, no apertadíssimo superior da Senador Pompeu, onde ele me passava o Diário Carioca, seu jornal favorito no Rio, me ensejando ler a coluna do Jacinto de Thormes, para me instruir.

Assessor do Clube dos Lojistas do Santa Lúcia.

Fim de semana no Sobre as Ondas, de Maria Teresa e Jório da Escóssia, em Majorlândia, onde festejei quarentanos deste.

De pé-dois, descendo pela Osvaldo Cruz até o Náutico, quando ainda não havia Praça Portugal.

Futebol dominical no Presidente Vargas, que meu pai Natalício deixava a mim e meu irmão, porém, não ia buscar.

Jurado do Programa Gonzaga Vasconcelos, com Sandra Gentil, Lucile Nóbrega, Emílio Burlamaqui e Renan Braga.

Jantares, às vezes black-tie, de Chico e Beatriz Philomeno, na Francisco Sá, esquina da Praça do Liceu.

Orós, na casa grande do patriarca Eliseu Batista, onde sempre fui muito bem recebido.

Ônibus da Empresa São Jorge, dos Otoch, onde encontrava a Nádia Chehab, ainda estudante, que viria a ser mulher do Hermenegildo Sá Cavalcante, com quem, anos depois, frequentava a alta roda do Rio.

Papo na Praia do Náutico com a primeira moçada do Meireles, comandada pelo Tarcísio Miranda, que hoje parte sobrevive, à frente César Galvão.

Pioneiros do Cumbuco, que se reuniam uns nas casas dos outros, da qual Reginaldo Rangel foi partinte inicial.

Primeiros dois jantares, ambos black-tie, de Artur Cavalcante e Neide, na casa de bolso da Barão de Studart, quase Antônio Sales, arrumada pela Heloysa Juaçaba.

Congregação Mariana do Cristo Rei do padre Conceição, onde fiz pelo menos dois grandes amigos, Ernani Benevides e Valman Miranda.

Aulas de tênis, pelo prof Carlos Ferreira, no Círculo Militar, cedo da manhã, tendo de parceria a bela Rana Navratil, filha dos tchecos arrendatários do Ideal.

Turma Volare aos sábados e quintas.