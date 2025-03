Lembrando Boscoli

Uma das minhas amizades mais interessantes no Rio, devo ao Raimundo Fagner.

Que me levou à casa do Ronaldo Boscoli, na época após Elis Regina, tendo matrimoniado Heloísa.

Ronaldo partiu vitimado por câncer que o fez perder, rapidamente, um montão de quilos.

Hospitalizado, recebeu visita de parceiro da Bossa Nova, Roberto Menescal, com quem produziu, entre outros, O Barquinho.

E mesmo nos finalmentes, tomando soro por um braço e expelindo sangue no outro, ainda teve charme suficiente para proclamar.

Você prefere branco ou tinto? E a Tom Jobim, que ressaltou que ele era um gato, se definiu: Mas agora, de gato, só ficou mesmo a asma.

MISTER

Num dos meus recentes Minutos de O POVO-CBN, orientei quem hospeda padre em casa.

Que se obriga a armar um altar, para a celebração da missa diária.

CASA-CASA

Aqui em Cumbuco, até agora, só teve até hoje um vizinho grudado.

Arialdo e Sula Pinho, que ficavam a oeste, ambos de há muito partintes.

TINHA QUE SER

Ninguém me tira da cabeça que atual desdita do Fortaleza.

Começou quando, após belo gol do argentino contra o Vitória, ainda no final do primeiro tempo, treinador, ou alguém por ele, mandou time recuar.

BICOS DE PENA

Na reabertura do Don Pepe, mesma mesa para desembargador trabalhista Jefferson Quesado e juiz Henrique Aguiar, mais respectivas .... Cláudia Gradvohl Bezerra marcando folhinha na data .... Aviso ao cacique Araruna, agora são três as lojas de vinho do Timóteo Xavier em Cumbuco.