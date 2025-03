Muchas gracias

Foto: acervo pessoal MADY, pintora e poeta

Ao Carlos Alberto, capitão da Seleção de 70, última vez que Brasil jogou bola em Copa do Mundo, por ter aceito meu convite para jantar na Torre do Iracema.

À Maria e José Macêdo, pelas excepcionais companhias que me fizeram no Atlântico Norte, fazendo a trilha onde o Titanic afundou.

À Lurdes Gentil, por ter me abastecido das primorosas camisas do Álvaro Maia.

Aos irmãos civis Batista e Mady, por terem me ensejado conhecer a Polinésia Francesa.

À Moema Távora, por ter me escolhido para organizar o banquete da primeira posse do irmão.

Ao Irmão Benjamin, diretor do Colégio Cearense, por ter aceito meu pedido de abonar as faltas, possibilitando que eu concluísse o Curso Científico.

A Luiz Gentil, Deusimar Lins e Elísio Pinheiro, por, insuflados pelas respectivas mulheres, terem arrombado a machado meu apartamento do Iracema, no dia em que minha mãe, Nair, partiu.

Ao Jonas Rodrigues, profissional verde, por ter aceito ser meu sócio no Cassino do Ideal.

Ao dr Mozart Ibiapina, por ter levado à minha casa sua maquinária, visando a tornar possível de aguentar as dores do bico de papagaio.

Ao Luiz Carlos Fontenelle, por ter executado meu primeiro e único check-up na vida.

Ao excelente portuga Armando Martins, por ter me conseguido hotel cinco estrelas em Barcelona, para o Mundial que Telê Santana não merecia perder.

À Beatriz Philomeno, pelo missal consagrado com que me presenteou.

Ao Péricles (Pekim) Moreira da Rocha, pelos capilés que me ocasionou, nos cassinos do Ideal e do Country, tratando-se de como se diz gorjeta em francês.

Ao José Alcy Siqueira, pela minha primeira mala decente.

Ao Jorge Guinle, por haver me recebido para almoço na Granja Comary de Teresópolis, depois vendida para a CBD.

Ao dom Miguel Câmara, por perdoar meus pecados, sem ouvi-los, achando que eu não teria nenhum.

À Leônia Lins, de quem fui um dos raros amigos, pela corrente de prata.

A Nicinha e Edmilson Pinheiro, pelo tratamento, sempre afetivo, na Fazenda Cedro, no Santa Isabel, e, sobretudo, no Rancho Alegre da Serrinha-Parangaba.

Ao inesquecível Gervásio Pegado, pelo prestígio que me concedeu, quando assessorei os Dirigentes Lojistas em sua presidência.

À dona Luíza Távora, por ter me dado sempre o sim, quando alguém do Governo me ministrava o não.

À Maristher Gentil, por haver me oferecido um almoço no edifício da família, nas Laranjeiras, construído pelo pai, Espiridião Carvalho, proeminência de companhia de seguros.