Memórias do Ideal

Foto: RAFAEL CAVALCANTE 14/04/2011 Fachada do Ideal Clube, localizado no bairro Meireles

Falando no tocador-mor do Ideal, Fernando Esteves, recordo que foi seu pai.

Meu magnífico amigo Luiz, que, a mando do Jorge Parente, me passou o galardão de Cidadão da Fiec.

E trago à baila minha primeira diretoria do clube, referente ao ano em que pus a coluna no ar, 1955.

Presidente, Manoel Porto, vice, Carloto Pergentino Maia, secretário, Aurélio Mota, tesoureiro, Jaime Machado.

Diretores sociais, Ossian de Aguiar, Raimundo Oliveira, Hemetério Targino, Xafy Ary, representando a colônia libanesa associada.

Deusimar Lins, Hermenegildo Sá Cavalcante e os primos Luiz de Campello e Antônio José Albuquerque Gentil.

Foto: acervo pessoal Regina e Adriano Josino e Heitor Férrer, entre os que abraçaram Aurila Frota, pela marcada folhinha

NÃO DEU OUTRA

Desta vez, me antecipei aos diligentes Pontistas do Sérgio, conjecturando que o negócio do Fortaleza era a Série A.

E não competições pebas, tais Copa Nordeste e Campeonato Cearense.

GENTE NOSSA

Na Bienal do Livro, Evan Bessa lançará Suzy, a Gatinha Abandonada.

Centro de Eventos, sete de abril.

MEDIDA QUE URGE

Gostaria de mais uma vez chamar atenção da diretoria do Clube da Polícia Federal, defronte ao meu depósito cumbucano.

Para que adubem a ala leste da sede, que tirando mato, continua baldia.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 31 de março: Alfredo Bachá, um dos varões do inesquecível Zequinha .... Ana Camila Figueiredo, da bancada alencarina na Câmara .... Jorge Brandão, fisioterapeuta da Sociedade dos Amigos do Vinho.

BON MOT