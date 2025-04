Troféu Carnaúba para Ricardo Cavalcante

Foto: João Filho Tavares/O POVO Ricardo Cavalcante

Ricardo Cavalcante nem precisará atravessar a rua, para receber o Troféu Carnaúba 2025, em 15 de maio.

Que lhe será entregue em domicílio, pois solenidade ocorrerá na Federação das Indústrias, da qual, presidente.

Aliás, outorgante Associação Comercial, sob João Guimarães, sentou praça na Barão de Studart, onde tem ocorrido o evento anual da instituição.

Que, agraciando este repórter, há três anos, me ensejou reviver noite memorável.

Estou falando, no caso, sobre minha Cidadania da Fiec, consignada pelo Jorge Parente.

Que foi extremamente feliz na escolha do meu pai, Luís de Queiroz Campos, para a saudação.

Foto: acervo pessoal Nelson Montenegro, Carlos Augusto Moraes e Paulo Monteiro, ex-Colégio

QUENTINHA

Acaba de sair Antologia Poética dos Filhos e Amigos da Villa da Imperatriz, primeiro nome de Itapipoca.

Coordenação by Chico Mesquita, Jarbas Taboza, Joaquim Brito, Salomão Teixeira.

SE EU FOSSE...

O Juscelino, presidente do Clube da Polícia Federal do Cumbuco.

Adubaria a banda leste da ordeira entidade socioesportiva antes da alta temporada, que chega em julho.

FIDELIDADE

Mesmo tendo deixado presidência do clube fazia bastante tempo.

Agora partinte Tupinambá Barreira jamais deixou de frequentar Ideal, onde podia ser visto um fim de semana sim, outro também.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 17 de abril: Edmundo Barroso, com quem é sempre prazeroso cruzar no Albergue Universitário .... Desembargadora Iracema do Vale, que presidiu Tribunal de Justiça .... Lisandro Fujita, frequentaria fácil os Dez Mais, se ainda houvesse lista elegante .... Marta Neiva, casada com cirurgião dentista .... Moacir Albuquerque.

BON MOT