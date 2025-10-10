Volare e outras anotações

Foto: acervo pessoal Patrícia de Sá Cavalcante com filhos Lucas e Marina, netos queridos de Guida e Oto

Na boate carioca Drink, localizada na saída do túnel, ouvi pela primeira vez Djalma Ferreira tocando, no órgão, Volare, sucesso italiano.

Daí, veio a ideia de batizar com esse nome nossa turma do Ideal, que se reunia às quintas e sábados, após o cinema.

Faziam parte Maria Cláudia Oliveira, minha favorita na pista, Norma e Laura Arruda, Heloísa Fiúza e, quase sempre no papel de líder, Heliane Pimentel.

E a marmanjada, Adriano Martins, Brétis de Castro, Maurício Medeiros, Carlito Pontes, Laerte Castro Alves e João Gualberto de Oliveira.

Havia também presenças eventuais, tais as Fernandas Parente e Quinderé, Gláucia Jucá, Zenaide Campelo e uma ou outra mais.

Belarmino Maia e tinha também um casal já casado, Ésio e Madalena Pinheiro, que chegaram até mesmo a nos receber na Santos Dumont, naquela casa onde tiveram a honra da presença de Juscelino Kubitscheck em campanha.

OUTUBRO ROSA

Face calendário, o Crio põe à disposição, amanhã.

Cem consultas não pagáveis, com mastologistas.

FESTA FORA

George e Martinha Assunção entre os que passaram fim de semana em Parajuru.

Por conta do cinquentenário do restaurateur Juan Barbazán.

REENCONTRO

Saindo da sala capital da dermatologista Bel de Sá, feliz da vida, Lúcia Paes Soares.

Cujo lugar ocupei, a seguir.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 10 de outubro: Guirlanda Ponte, sra desembargador Paulo, onguista Sorriso Colgate .... Nadja Parente .... Patrícia Saboya, que foi primeira-dama do Estado .... Sônia Pinheiro, a doçura do colunismo social.

BON MOT