Predestinação

Foto: acervo pessoal AUGUSTO, transmitindo comigo do Maracanã

Aluno de tênis do professor José Carlos Ferreira, no Círculo Militar, e, uma só vez, penetrando na quadra do Ideal, para enfrentar o amigo Carlos Alberto Andrade.

Quatro invernos, e sempre em janeiro, no Cavilam (Centro de Aprendizado de Línguas Estrangeiras), em Vichy, próximo a Lyon, França.

Impedir reiterada do senador Arnon de Mello, que deixava o Náutico, por não achar à altura de sua posição o lugar onde o coloquei, no banquete de posse de Virgílio Távora no primeiro Governo.

Estreia no Rancho Alegre de Edmilson e Nicinha Pinheiro, com um chá, para o qual se pedia chapéu.

Duas vezes formando, em Belém, no júri da escolha da Rainha do Carnaval do Pará.

Fronteiriço dos 80 anos de José Macêdo, em jantar no Canhotinho, reunindo ex-colaboradores do Grupo, daí a denominação de Barrados no Baile.

Trazer Orquestra Ritmos de Espanha para única festa no Ideal em noite de domingo, sem que a segunda-feira caísse num feriado.

Influência decisiva para que viesse do Rio o cronista social Jacinto de Thormes, na inauguração do Centro Massapeense, cujo presidente Arrudinha me deu ganho de causa, contra o candidato do colunista rival, Robert de Sangerie.

Influenciar para que despedida do general Jaime Portela acontecesse no Quartel General, que teve, nessa noite, primeiro e único black-tie de sua história.

Receber em torno do grande jornalista Zózimo Barrozo do Amaral, que, quando Branca de Castro adentrou a Torre do Iracema, decretou: Olha aqui, Brasileiro, essa moça não é para Ceará, nem Brasil, é pra Paris!

Sócio Honorário do Ideal, Iate e Náutico, do qual, mais tarde, fui promovido a Benemérito, com a presença do governador Ciro Gomes.

Apresentação de Gregório Barrios ou qualquer outro grande argentino, no Salão B do Cassino do Ideal, gestão de Aprígio Fernandes.

Transmissão, pela Ceará Rádio Clube, tendo ao lado, no Maracanã, Augusto Borges e Oliveira Ramos, do jogo entre as seleções do Brasil e Inglaterra, então campeã do mundo, na despedida do grande goleiro Gilmar e estreia do sergipano Clodoaldo, para quem Antony Costa conseguiu a Cidadania de Fortaleza, que foi entregue pelo maior prefeito de todos os tempos, Vicente Fialho.

Por indução do jornalista Elísio Serra, entrega de placa a Nilton Santos, num clube do leste da cidade.

Trazer Papa das Boas Maneiras, Marcelino de Carvalho, para autografar seu guia, melhor livro da especialidade, aqui em Fortaleza.



