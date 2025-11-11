O Estado abriu página inteira para Humberto Mendonça, que veio ao mundo em Brejo Santo.

Seu pai Aurino, descendente de alagoano, era um pequeno comerciante em Juazeiro, onde o focalizado teve juventude.

Proclama o protagonista, no apanhado, ter sido seu bisavô o primeiro prefeito de Brejo.

Presidiu, por 12 anos, Associação Comercial do Crato, onde matrimoniou Maria Antonieta Morais, que lhe ensejou quatro filhos, sendo um varão.

De evidente liderança empresarial na região, logo tornou-se amigo de alguns governadores, tais Virgílio Távora e Lúcio Alcântara.

Prestígio lhe valeu levar pro Cariri, 1982, inédita reunião especial da Sudene, com presença do então ministro do Interior, Mário Andreazza.

EXAGERO

O primeiro residencial da entrada do Cumbuco, que dá as boas-vindas a quem vem da Tabuba.

Batizado de Vivenda das Águas, só que, quem passa defronte, não vê água nem de goteira.

PARTE DA HISTÓRIA

Seguidas mudanças no Bradesco da Caucaia ocasionam que, quem chega, mal sabe do meu papel desempenhado.

Pois fui eu quem batizou a agência de Bracau.

ALHURES

Novamente entre nós, de volta da França, um de meus casais favoritos.

Armenuhí e Paulo Sérgio Santa Cruz, que passou natalício nos arredores da Torre Eiffel.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 11 de novembro: Cristiane Marques, pioneira da Ong Sorriso Colgate .... Márcia Farias, que foi minha quase vizinha no Cumbuco .... Marília Patrício, mulher natalense de Eduardo.



