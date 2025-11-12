O Jubileu de Ouro da Turma de 75

Sábado, no Cipó do dr Gadelha, abertura do Jubileu de Ouro dos que concluíram em 1975.

Citando-se Ângela Pio, Célia Barreira, Valéria Góes, Emair Borges.

Carlos Soares, João Nelson de Melo, José Vasconcelos, Geraldo Bezerra, Sebastião Pinheiro.

Na segunda, os comemores prosseguem, até quinta, no Vila Galé Cumbuco, de onde patota se desloca.

Pra missa na capela do Hospital Militar, celebrada por um deles, padre Fernando Pontes.

Na sexta, Aula da Saudade, ao cair da tarde, na Faculdade de Medicina, e no sábado, como grand finale, danças acontecerão, no Ideal.

DO CEARÁ PRA ÁSIA

Uma visão do outro lado do mundo, título e subtítulo de Erivaldo Façanha.

Cuja oferenda também me agradou.

DE VIVA VOZ

Junto Marcus Lage, testemunhei, no Belo Azul.

Procurador de Justiça Luiz Eduardo Santos saudar promoção a desembargador de Mantovanni Colares.

TRÊS ESTRELAS

Ana e coronel Adyr Sampaio reabrem Front da Prainha 29 de onze.

Contando com a presença do novo comandante da Décima, Ivon Barreto Leão, e mulher Gisele.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 12 de novembro: João Batista