Partiu Roberto Macêdo, primogênito masculino de José, sendo Proença por mãe.

Eu trabalhava no Grupo, ainda na Barão do Rio Branco, quando ele escreveu ao pai, explicando seu matrimônio com Tânia Rocha Lima.

Por sinal, minha vizinha na ainda residencial Dom Luís, e amiga das minhas irmãs, sobretudo, Neíse.

Tenho a impressão que, fora dona Maria, fui único a quem seu pai mostrou missiva em questão.

DIANTEIRA

Em vias de perder sua condição de boa-vindeira do Cumbuco, a Vivenda das Águas.

Pois, de quem vem do leste pro oeste, surge um novo residencial na frente.

QUANDO 25

Partiu Osvaldo Araújo, filho do meu primeiro patrão em jornal, Olavo.

De mim, se despediu no Almoço das Pratas, realizado no Dunas Gualberto.

ESTANHO

Segunda agora, Assembleia Legislativa marcará décimo aniversário da Academia Cearense de Engenharia.

Reverenciando atual presidente, Flávio Barreto, e quatro exs, Antônio Albuquerque, Victor Frota Pinto, Salvador da Rocha, Lyttelton Fortes.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 14 de novembro: Branca de Castro, caçula feminina de Orós .... Carlos Juaçaba, discípulo de Pitanguy .... Flávia Pegado .... Régis Frota, o Homem da Tela .... Valéria Parayba, cumbucana do Wai-Wai.



