Mais um ano de frustração

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Estava pra terminar o primeiro tempo do Tricolor de Aço contra o Botafogo, quando um dos Pontistas do Sérgio proclamou, quase em tom de queixa.
O Fortaleza está se defendendo demais, parecia ter, como eu, comido carne de pavão.
Porque fazia alguns dias que eu acentuava, desta coluna, a estupidez da preponderância defensiva, quando time faz um a zero.
Dizia eu que reduzir a vantagem ofensiva quando a vantagem é um a zero é cavar a própria sepultura.
Pôr o time todo na retaguarda é quando faltam no máximo dez minutos, jamais quando desenrola ainda a primeira fase da peleja.
Deu no que deu, pois água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e por causa disso, teremos mais um ano de desgraça e frustração.
Na última Quarta Santa, o time estava completo.
Pois Wilma Patrício nos ensejou a presença de Ilenir Jacob, correspondente em São Paulo, para gáudio de Emília, Ecilda e Maria Vital.
Estava realmente tocante, salmão assado que me serviram no Gran Marquise.
No almoço em que fui protagonista.
Amanhã, baixa em Fortaleza novo embaixador do México no Brasil, Carlos Garcia Alba.
Que será recebido pelo cônsul João Soares.
Terça, 9 de dezembro: André Filipe Dummar, sobrinho-bisneto de quem me pôs pela primeira vez em O POVO, Albanisa Sarasate .... Hipólito Monte, o instalador da Monte Klinikum, que voltou a morar aqui, pós Portugal .... Daniela Gentil, única varoa da Lurdes, que se tornou Câmara .... Pedro Wanderley, caçula do clã .... Dr Juvêncio Câmara.
"VOCÊ SE TORNA AQUILO A QUE DÁ ATENÇÃO"
