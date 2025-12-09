Mais um ano de frustração

Foto: THIAGO RIBEIRO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Yago Pikachu, caído no chão, durante Botafogo x Fortaleza

Estava pra terminar o primeiro tempo do Tricolor de Aço contra o Botafogo, quando um dos Pontistas do Sérgio proclamou, quase em tom de queixa.

O Fortaleza está se defendendo demais, parecia ter, como eu, comido carne de pavão.

Porque fazia alguns dias que eu acentuava, desta coluna, a estupidez da preponderância defensiva, quando time faz um a zero.

Dizia eu que reduzir a vantagem ofensiva quando a vantagem é um a zero é cavar a própria sepultura.

Pôr o time todo na retaguarda é quando faltam no máximo dez minutos, jamais quando desenrola ainda a primeira fase da peleja.

Deu no que deu, pois água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e por causa disso, teremos mais um ano de desgraça e frustração.

LOTAÇÃO

Na última Quarta Santa, o time estava completo.

Pois Wilma Patrício nos ensejou a presença de Ilenir Jacob, correspondente em São Paulo, para gáudio de Emília, Ecilda e Maria Vital.

BON APETIT

Estava realmente tocante, salmão assado que me serviram no Gran Marquise.

No almoço em que fui protagonista.

DIPLOMÁTICA

Amanhã, baixa em Fortaleza novo embaixador do México no Brasil, Carlos Garcia Alba.

Que será recebido pelo cônsul João Soares.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 9 de dezembro: André Filipe Dummar, sobrinho-bisneto de quem me pôs pela primeira vez em O POVO, Albanisa Sarasate .... Hipólito Monte, o instalador da Monte Klinikum, que voltou a morar aqui, pós Portugal .... Daniela Gentil, única varoa da Lurdes, que se tornou Câmara .... Pedro Wanderley, caçula do clã .... Dr Juvêncio Câmara.

BON MOT

"VOCÊ SE TORNA AQUILO A QUE DÁ ATENÇÃO" Epicteto



