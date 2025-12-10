Diplomado na Academia

Foto: acervo pessoal Luís Marques, Prefeito Curta-Metragem melhor que a cidade já teve, Licínio Corrêa, Victor Frota Pinto e César Ary, no Gran Marquise, na dupla homenagem da Academia de Engenharia e Colóquio da Construção

Hoje, sou diplomado da Academia Cearense de Engenharia, mesmo não sendo, embora minha mãe Nair tanto desejasse.

A exposição de motivos assinala meus registros, que ajuízaram e ajudaram a eternizar os eventos da instituição.

Reconheço, aliás, que judiciosamente, por sempre ter reconhecido a importância da entidade em questão.

Que congrega, desde sua fundação, o melhor do melhor dos profissionais da pedra Safira Azul.

Que tem como patrono o grande Casemiro Montenegro, que foi o fundador do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o afamadíssimo ITA.

BOAS-VINDAS

Hélio Barros, acompanhado por filho Luiz e nora Shirley.

Recepcionavam, no Delitália, Antenor e Silvinha Barros Leal, por sua vez, avecados da filha Cristina.

PINGÃO

Mesmo quando não comparece, Cláudio Targino faz bonito, com sua Colonial.

Como aconteceu no recente Jubileu, quando nos brindou, via Embaixada da Cachaça, com uma caixa.

PEQUENA-GRANDE

Maria de Jesus, Furtado de Frecheirinha, que se tornou a dona de Formentera.

Baixa aqui hoje, sendo recepcionada por sua maior amiga cearense, Vânia Canamary.

FITAS DE MÁQUINA

Jantando no Don Pepe com filha e genro Mirella e Daniel Ferreira e casal Eliana e Pedro Augusto Monteiro, Jefferson Quesado e Redna .... Marcando a folhinha na data, Raqueline Barbosa, nora do eterno braço direito pioneiro do Edson Queiroz.

BON MOT