Diplomado na Academia

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Hoje, sou diplomado da Academia Cearense de Engenharia, mesmo não sendo, embora minha mãe Nair tanto desejasse.
A exposição de motivos assinala meus registros, que ajuízaram e ajudaram a eternizar os eventos da instituição.
Reconheço, aliás, que judiciosamente, por sempre ter reconhecido a importância da entidade em questão.
Que congrega, desde sua fundação, o melhor do melhor dos profissionais da pedra Safira Azul.
Que tem como patrono o grande Casemiro Montenegro, que foi o fundador do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o afamadíssimo ITA.
Hélio Barros, acompanhado por filho Luiz e nora Shirley.
Recepcionavam, no Delitália, Antenor e Silvinha Barros Leal, por sua vez, avecados da filha Cristina.
Mesmo quando não comparece, Cláudio Targino faz bonito, com sua Colonial.
Como aconteceu no recente Jubileu, quando nos brindou, via Embaixada da Cachaça, com uma caixa.
Maria de Jesus, Furtado de Frecheirinha, que se tornou a dona de Formentera.
Baixa aqui hoje, sendo recepcionada por sua maior amiga cearense, Vânia Canamary.
Jantando no Don Pepe com filha e genro Mirella e Daniel Ferreira e casal Eliana e Pedro Augusto Monteiro, Jefferson Quesado e Redna .... Marcando a folhinha na data, Raqueline Barbosa, nora do eterno braço direito pioneiro do Edson Queiroz.
"NÃO PERCA MAIS TEMPO DISCUTINDO SOBRE O QUE DEVERIA SER UM BOM HOMEM. SEJA UM. "
