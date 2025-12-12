Logo O POVO+
A bênção de Sua Santidade
Comentar
Foto de Lúcio Brasileiro
clique para exibir bio do colunista

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.

Lúcio Brasileiro comportamento

A bênção de Sua Santidade

Das mãos de Adriano e Regina Josino, recebo o diploma com a Bênção Apostólica do papa Leão XIV
Comentar
Papa Leão XIV (Foto: Tiziana FABI / AFP)
Foto: Tiziana FABI / AFP Papa Leão XIV

Em meu poder, o diploma já aposto na dependência mais honrada de minha existência.

Pelo qual Sua Santidade o papa Leão XIV, por ocasião do Ano Santo 2025.

Concede, de coração, a desejada Bênção Apostólica a Lúcio Brasileiro e invoca uma renovada efusão de graças celestiais.

E a Materna Proteção da Bem-Aventurada Virgem Maria, para que, confiante e de espírito previdente.

Mantenha sempre acesa no mundo a Chama da Esperança.

Devo acrescentar os nomes daqueles que praticaram o ato piedoso de me trazer, Adriano e Regina Josino.

PARTO DA MONTANHA

Danilo Gurgel mais uma vez representou Guaramiranga no confra da Unidos do Natal.

Aliás, sua mulher Valéria é neta de um dos homens mais elegantes do Ceará, Vicente Souza, meu pessoal amigo.

COPINHA GIGANTE

De uma coisa, já se sabe, nesse Mundial absurdo.

Que em termos de futebol, será o mais insalubre.

PRIMO

Na Noite das Personalidades Esportivas, pude abraçar o médico parente do primeiro cronista social elegante.

Geraldo Silveira, que assinava Robert de Sangerie.

FITAS DE MÁQUINA

Announcer da Unidos do Natal, prezado radialista Joseoly Moreira festeja hoje o apagar de velinhas da mulher Selene .... Edilmo Cunha entre os abraçantes de Fernando César Mesquita, ontem, no Ila Mare, único restô em que se pode molhar os pés na água.

BON MOT

"É VERDADE QUE UM BELO ROSTO É UMA CARTA DE RECOMENDAÇÃO; MAS UM BOM CORAÇÃO É UMA CARTA DE CRÉDITO" Edward Georges

Foto do Lúcio Brasileiro

Sociedade cearense. Curiosidades. História. Memória. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?