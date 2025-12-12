A bênção de Sua Santidade

Foto: Tiziana FABI / AFP Papa Leão XIV

Em meu poder, o diploma já aposto na dependência mais honrada de minha existência.

Pelo qual Sua Santidade o papa Leão XIV, por ocasião do Ano Santo 2025.

Concede, de coração, a desejada Bênção Apostólica a Lúcio Brasileiro e invoca uma renovada efusão de graças celestiais.

E a Materna Proteção da Bem-Aventurada Virgem Maria, para que, confiante e de espírito previdente.

Mantenha sempre acesa no mundo a Chama da Esperança.

Devo acrescentar os nomes daqueles que praticaram o ato piedoso de me trazer, Adriano e Regina Josino.

PARTO DA MONTANHA

Danilo Gurgel mais uma vez representou Guaramiranga no confra da Unidos do Natal.

Aliás, sua mulher Valéria é neta de um dos homens mais elegantes do Ceará, Vicente Souza, meu pessoal amigo.

COPINHA GIGANTE

De uma coisa, já se sabe, nesse Mundial absurdo.

Que em termos de futebol, será o mais insalubre.

PRIMO

Na Noite das Personalidades Esportivas, pude abraçar o médico parente do primeiro cronista social elegante.

Geraldo Silveira, que assinava Robert de Sangerie.

FITAS DE MÁQUINA

Announcer da Unidos do Natal, prezado radialista Joseoly Moreira festeja hoje o apagar de velinhas da mulher Selene .... Edilmo Cunha entre os abraçantes de Fernando César Mesquita, ontem, no Ila Mare, único restô em que se pode molhar os pés na água.

BON MOT