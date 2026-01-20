Jubileu da turma 1980 da Medicina da UFC

Foto: acervo pessoal Jurandir Picanço, que herdou nome do pai, principal fundador da Escola de Medicina, e Eliane, no esticante almoço Becker-Bachá Cabral

.

Coube a Valter Miranda elaborar Jubileu de Safira da turma de 1980 da Escola de Medicina da UFC.

Constando missa na quinta, no Hospital Militar, seguindo Aula da Saudade no BS Design, ministrada por Helena Pitombeira, antecedendo jantar no Zio.

Vem gente de São Paulo, Guanabara, Rio Grande do Sul, Acre e até do Exterior.

Ainda programado, também, o Resort Dom Pedro de Laguna, sexta, sábado e domingo.

Tendo iniciado com cento e quinze, sete já partidos, até o momento sessenta e cinco estão confirmados.

E para coroamento, participarão de um cruzeiro, de um a oito de fevereiro, saindo de Santos e desaguando em Buenos Aires.

ESCORREGÃO

Consternação em toda Cumbuco, pelo acidente que vitimou o cônsul de Luxemburgo.

Roland Schmidt, que teve de ser hospitalizado de urgência e transferido pra sua casa, onde permanece.

NA CHEGADA

Andando por Além-do-Arco-Íris, só agora, na volta, pude abrir mensagem amarela do Miltonunes.

Por sinal, muito bonita e sugestiva.

DE CIGARRA

Com Cleide visitando a mãe em Poços de Caldas, Tim Corrêa baixou solteiro no domingo do Pátio Andaluz.

Que recebia lotação quase completa.

FITAS DE MÁQUINA

Estando com um pé de volta a Brasília, Estenio Campelo almoça amanhã no Ordones da Azevedo Bolão .... Recebi um calendário do Mercadinhos São Luiz, muito útil, pois está faltando na praça .... Dorian Sampaio Filho agradecendo nossa referência ao seu livro.

BON MOT